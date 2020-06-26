Уже не первый месяц ученые замечают связь между инсультом и коронавирусной инфекцией. Очередное исследование лишь подтверждает повышенный риск инсульта при наличии COVID-19.

Ученые из США представили исследование, результаты которого снова доказывают то, что коронавирус может спровоцировать инсульт, сообщает EurekAlert.

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Специалисты из госпиталя Маунт-Синай проанализировали анамнезы 123 пациентов, которые поступали в больницу с подозрением на инсульт. При сравнении данных они обнаружили, что в группе пациентов с COVID-19 инсульт возникал гораздо чаще.

COVID-19 имел значительную независимую связь с развитием острого ишемического инсульта,

– говорится в исследовании.

Подводя итоги, ученые провели стратификацию и других факторов риска инсульта, таких как пол, возраст, основные сосудистые патологии и тому подобное.

Поэтому ученые призывают пациентов с коронавирусом обследоваться на предмет неврологических изменений на ранней стадии, чтобы снизить риск тяжелых осложнений и смерти.

Инсульт – первые симптомы Внезапная и очень сильная головная боль;

Онемение конечностей, лица или даже паралич;

Нарушение зрения;

Головокружение;

Нарушение равновесия, координации и речи.

Зато людям с подозрением на инсульт следует обеспечить как можно более тщательный мониторинг состояния, чтобы снизить риск возникновения тяжелых осложнений.