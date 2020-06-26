Подтвердили связь между COVID-19 и возникновением острого инсульта
Уже не первый месяц ученые замечают связь между инсультом и коронавирусной инфекцией. Очередное исследование лишь подтверждает повышенный риск инсульта при наличии COVID-19.
Ученые из США представили исследование, результаты которого снова доказывают то, что коронавирус может спровоцировать инсульт, сообщает EurekAlert.
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Специалисты из госпиталя Маунт-Синай проанализировали анамнезы 123 пациентов, которые поступали в больницу с подозрением на инсульт. При сравнении данных они обнаружили, что в группе пациентов с COVID-19 инсульт возникал гораздо чаще.
COVID-19 имел значительную независимую связь с развитием острого ишемического инсульта,
– говорится в исследовании.
Подводя итоги, ученые провели стратификацию и других факторов риска инсульта, таких как пол, возраст, основные сосудистые патологии и тому подобное.
Поэтому ученые призывают пациентов с коронавирусом обследоваться на предмет неврологических изменений на ранней стадии, чтобы снизить риск тяжелых осложнений и смерти.
- Внезапная и очень сильная головная боль;
- Онемение конечностей, лица или даже паралич;
- Нарушение зрения;
- Головокружение;
- Нарушение равновесия, координации и речи.
Зато людям с подозрением на инсульт следует обеспечить как можно более тщательный мониторинг состояния, чтобы снизить риск возникновения тяжелых осложнений.