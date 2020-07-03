Через велику кількість нових хворих в Україні починають готувати лікарні до другої хвилі COVID-19. В деяких регіонах ліжок для хворих на коронавірус вже не вистачає.

Детальніше про ситуацію в різних областях України – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Рівне

В міській лікарні Рівного через брак ліжок перестали приймати хворих з області. В інфекційному та хірургічному відділеннях, яке переобладнали під лікування інфікованих на коронавірус, вільних місць майже не залишилось.

"На жаль, вже повністю ми заповнені, приймаємо тільки жителів міста Рівне. Інші пацієнти з районів госпіталізуються у Дубенську районну лікарню. У нашій лікарні – це одна така в Україні – є 100 кисневих точок і їх нам наразі не вистачає", – розповіла заступниця головного лікаря міської лікарні Рівного Лілія Королюк.

Загалом в області є 5 лікарень першої хвилі. Інфекційні відділення уже заповнені на 79 %, а реанімаційні – на 38%. Утім ситуація – контрольована, кажуть в ОДА. Тож, лікарні другої хвилі поки залишаються у резерві.

Львів

На Львівщині, яка нині у лідерах за поширенням COVID-19, на стаціонарному лікуванні перебувають 943 хворих. Ліжкомісць для нових недужих ще вистачає. Втім, про всяк випадок готують лікарні другої хвилі.

"Ми напрацювали ще додатково 14 лікарень: фактично всі центральні районні лікарні, міські лікарні. Вони зараз проходять підготовку, напрацьовують маршрути пацієнтів, налагоджують роботу з доступом кисню", – пояснив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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Наприкінці червня хворих на коронавірус почала приймати й міська лікарня швидкої допомоги. В закладі розгорнули сотню ліжок. Раніше сюди привозили лише постраждалих у ДТП та пацієнтів з невідкладним станом.

"Зараз в нас перебуває 67 пацієнтів з пневмоніями і з підозрою на COVID-19. За останню добу поступило 5 осіб,у порівнянні з минулими добами – це менше", – зазначила медична директорка з лікувальної роботи Леся Кобецька.



У Львові хворих почала приймати міська лікарня швидкої допомоги / Скриншот

Харків

На Харківщині досі немає затвердженого переліку лікарень другої хвилі. Список поки не погодили у МОЗ. Наразі усіх хворих шпиталізують в обласну інфекційну лікарню. Там вже відкривають друге відділення реанімації. Перше заповнене вщент. Тому залучили корпус чорнобильського диспансеру. Тепер в області хочуть, щоб швидкі доставляли хворих на COVID-19 і в міські лікарні.

Якщо вже в чорнобильську приймають одразу, то місто Харків зобов'язане теж приймати. Видати ще одне розпорядження, щоб хворих приймали, щоб змінювали маршрут. Щоб безпосередньо швидкі доставляли хворих у лікарні міста Харкова. Це 13-а, 17-а, 25-а лікарні", – зазначив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.



За словами чиновників, за потреби в місті є понад півтори сотні ліжок / Скриншот

Міські лікарні приймають після інфекційної і повертають пацієнтів назад

Поки міські лікарні приймають людей після інфекційної для продовження лікування. Так у 4-х міських лікарнях та пологовому зараз перебувають 90 людей із коронавірусом.

"Виникають ситуації, коли до нас переводять людей, вони якийсь час у нас бувають, ми робимо їм повторний аналіз і бачимо, що ще є гострий період. І ми повертаємо назад до інфекційної лікарні. За весь цей час ми повернули на долікування в інфекційну лікарню 14 людей", – повідомила заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан.

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Чиновники кажуть, що до другої хвилі готові. За потреби в місті є понад півтори сотні ліжок, які можуть облаштувати під пацієнтів із COVID-19.