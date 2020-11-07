Порошенко розповів, що його теща помирає від COVID-19
П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що його теща Людмила Переведенцева – мати Марини Порошенко – важко хворіє на коронавірус. Зараз вона у лікарні в критичному стані.
Українцям байдуже, скільки людей від коронавірусу помирають в Німеччині, якщо тут, в Україні, помирають їхні рідні. Про це Петро Порошенко говорив в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" 6 листопада, пише 24 канал.
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Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що його теща Людмила Переведенцева перебуває в тяжкому стані й може померти від COVID-19. Нагадаємо, лише у серпні 2020 Марина Порошенко втратила батька.
У Марини, моєї дружини, зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість. Ви Марині підіть і розкажіть оцю всю дурню, яку ви зараз тут вантажите телеглядачів,
– сказав Порошенко.
Так політик емоційно відреагував на обговорення у студії Шустера статистики навколо коронавірусу та ситуації в інших країнах. Порошенко наголосив, що йому байдуже, "скільки людей помирають у Німеччині чи Буркіна-Фасо".
Нардеп звернув увагу на проблеми української медицини: "Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важкохворих пацієнтів із позиції статистики. Краще терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до бюджету".
Ми могли зробити з березня набагато більше разом. І не зробили. І через це значна частина українців або помруть, або залишаться інвалідами,
– підсумував Порошенко.
Депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у відповідь на ці слова висловив співчуття родині Порошенків (які Петро Порошенко, до слова, відмовився приймати), але й наголосив: саме за попереднього президента звільнили багатьох лікарів, які могли б сприяти боротьбі з коронавірусом, і "відправили їх на полуницю в Польщу".
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