П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що його теща Людмила Переведенцева – мати Марини Порошенко – важко хворіє на коронавірус. Зараз вона у лікарні в критичному стані.

Українцям байдуже, скільки людей від коронавірусу помирають в Німеччині, якщо тут, в Україні, помирають їхні рідні. Про це Петро Порошенко говорив в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" 6 листопада, пише 24 канал.

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Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що його теща Людмила Переведенцева перебуває в тяжкому стані й може померти від COVID-19. Нагадаємо, лише у серпні 2020 Марина Порошенко втратила батька.

У Марини, моєї дружини, зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість. Ви Марині підіть і розкажіть оцю всю дурню, яку ви зараз тут вантажите телеглядачів,

– сказав Порошенко.

Так політик емоційно відреагував на обговорення у студії Шустера статистики навколо коронавірусу та ситуації в інших країнах. Порошенко наголосив, що йому байдуже, "скільки людей помирають у Німеччині чи Буркіна-Фасо".

Нардеп звернув увагу на проблеми української медицини: "Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до важкохворих пацієнтів із позиції статистики. Краще терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до бюджету".

Ми могли зробити з березня набагато більше разом. І не зробили. І через це значна частина українців або помруть, або залишаться інвалідами,

– підсумував Порошенко.

Депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у відповідь на ці слова висловив співчуття родині Порошенків (які Петро Порошенко, до слова, відмовився приймати), але й наголосив: саме за попереднього президента звільнили багатьох лікарів, які могли б сприяти боротьбі з коронавірусом, і "відправили їх на полуницю в Польщу".

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент Петро Порошенко захворів на COVID-19. 3 жовтня його госпіталізували з двостороннім запаленням легень, захворіла і його донька. 12 жовтня Порошенка виписали.