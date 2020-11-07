Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева – мать Марины Порошенко – тяжело болеет коронавирусом. Сейчас она в больнице в критическом состоянии.

Украинцам безразлично, сколько людей от коронавируса умирают в Германии, если здесь, в Украине, умирают их родные. Об этом Петр Порошенко говорил в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" 6 ноября, пишет 24 канал.

Обратите внимание Количество коек для больных COVID-19 в Украине планируется увеличить до 75 000

Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что его теща Людмила Переведенцева находится в тяжелом состоянии и может умереть от COVID-19. Напомним, лишь в августе 2020 Марина Порошенко потеряла отца.

У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которой вы сейчас здесь грузите телезрителей,

– сказал Порошенко.

Так политик эмоционально отреагировал на обсуждение в студии Шустера статистики вокруг коронавируса и ситуации в других странах. Порошенко отметил, что ему безразлично, "сколько людей умирают в Германии или Буркина-Фасо".

Нардеп обратил внимание на проблемы украинской медицины: "Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжелобольным пациентам с позиции статистики. Лучше срочно восстановите средства коронавирусного фонда изменениями в бюджет".

Мы могли сделать с марта гораздо больше вместе. И не сделали. И поэтому значительная часть украинцев или умрут, или останутся инвалидами,

– подытожил Порошенко.

Депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в ответ на эти слова выразил соболезнования семье Порошенко (которые Петр Порошенко, к слову, отказался принимать), но и подчеркнул: именно при предыдущем президенте уволили многих врачей, которые могли бы способствовать борьбе с коронавирусом, и "отправили их на клубнику в Польшу".