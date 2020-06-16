Влада Пекіна вводить нові карантинні обмеження та масове тестування людей на коронавірус після нового спалаху COVID-19 на ринку морепродуктів.

Про це заявив речник місцевої влади Сю Хеян, пише The Guardian.

Читайте також Коронавірус на ринку в Пекіні виявився інакшим від COVID-19: чим він небезпечний

Епідемічна ситуація у столиці надзвичайно складна. Нині маємо запроваджувати суворі заходи для зупинки поширення COVID-19,

– сказав він.

Влада перекрила частину міста парканами, там встановили пропускні пункти, аби люди не змогли залишити столицю КНР.

Крім того, у Пекіні закрили всі розважальні й спортивні площадки у приміщеннях.

Все тому, що у місті виявили 36 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом із 12 червня зафіксували 79 нових інфікованих – вперше за останні майже два місяці.

Причини нового спалаху коронавірусу в Пекіні

Другий спалах COVID-19, ймовірно, розпочався на ринку їжі на південному заході Пекіна.

За однією з версій, коронавірус потрапив до ринку Пекіна через заморожену харчову продукцію з Європи. За словами епідеміологів, низькі температури посприяли виживанню інфекції.