Власти Пекина вводият новые карантинные ограничения и массовое тестирование людей на коронавирус после новой вспышки COVID-19 на рынке морепродуктов.

Об этом заявил спикер местных властей Сю Хэян, пишет The Guardian.

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Эпидемическая ситуация в столице очень сложная. Сейчас мы должны вводить строгие меры для остановки распространения COVID-19,

– сказал он.

Власть перекрыла часть города заборами, там установили пропускные пункты, чтобы люди не смогли покинуть столицу КНР.

Кроме того, в Пекине закрыли все развлекательные и спортивные площадки в помещениях.

Все потому, что в городе обнаружили 36 новых случаев коронавирусной болезни. Всего с 12 июня зафиксировали 79 новых инфицированных – впервые за последние почти два месяца.

Причины новой вспышки коронавируса в Пекине

Вторая вспышка COVID-19, вероятно, началась на рынке еды на юго-западе Пекина.

По одной из версий, коронавирус попал в рынок Пекина из-за замороженной пищевой продукции из Европы. По словам эпидемиологов, низкие температуры поспособствовали выживанию инфекции.