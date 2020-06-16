Коронавирус на рынке в Пекине оказался не таким как COVID-19: чем он опасен
Накануне в Китае на рынке Пекина произошла вспышка нового коронавируса. Он оказался еще более опасным, чем COVID-19. Вирус очень легко передается от человека к человеку.
Новый штамм вируса очень быстро эволюционирует и его характеристики постоянно меняются. Об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханского университета Ян Чжаньци, пишет Global Times.
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Он отметил, что сейчас можно говорить о положительных прогнозах из-за жары, которая сейчас в Китае. Она не способствует распространению нового коронавируса.
По словам директора продовольственного рынка "Синьфади", на котором обнаружили вирус, его нашли именно на доске, для обработки лосося.
Рыбу завезли с другой рынка, а именно из закрытого рынка морепродуктов Цзиншень, где ранее обнаружили очаг распространения вируса.
Что известно о новой вспышке
- В Пекине на протяжении почти 2 месяцев не фиксировали ни одного случая коронавируса.
- Недавно в городе зафиксировали 79 случаев коронавируса и все пациенты связаны с этим рынком.
- Для того, чтобы сдержать распространение вируса, власти Пекина заблокировала 10 жилых кварталов в районе рынка и начала тестировать население на наличие заболевания.
- Тех людей, которые на протяжении прошлых 14 дней ходили на "Синьфади", призвали самоизолироваться.
- 70% персонала рынке уже протестировали, но у всех результаты отрицательные.