Накануне в Китае на рынке Пекина произошла вспышка нового коронавируса. Он оказался еще более опасным, чем COVID-19. Вирус очень легко передается от человека к человеку.

Новый штамм вируса очень быстро эволюционирует и его характеристики постоянно меняются. Об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханского университета Ян Чжаньци, пишет Global Times.

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Он отметил, что сейчас можно говорить о положительных прогнозах из-за жары, которая сейчас в Китае. Она не способствует распространению нового коронавируса.

По словам директора продовольственного рынка "Синьфади", на котором обнаружили вирус, его нашли именно на доске, для обработки лосося.

Рыбу завезли с другой рынка, а именно из закрытого рынка морепродуктов Цзиншень, где ранее обнаружили очаг распространения вируса.

Что известно о новой вспышке