Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу повинна закінчитися тоді, коли у людства виробиться колективний імунітет. На його думку, це трапиться не раніше 2021 року.

Гейтс переконаний, що перша вакцина проти коронавірусу не буде ідеальною і цілком можливо, що її будуть використовувати переважно в багатих країнах, а сам захист від хвороби не буде довготривалим, повідомляє AP News.

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За словами Гейтса, людству дуже пощастить, якщо до кінця цього року вакцин проти коронавірусу буде багато.

А потім, у 2021 році, цілком ймовірно, буде схвалений ряд інших вакцин. Очевидно, сильну імунну відповідь викличе білкова субодиниця. З огляду на, що розробкою вакцини займається чимало компаній, ми можемо допустити значну кількість невдач і при цьому отримати недорогу вакцину тривалої дії,

– заявив Гейтс.

На думку мільярдера, смертність почне скорочуватись завдяки інноваціям. Втім, по-справжньому кінець пандемії настане "внаслідок поширення природних інфекцій і вакцини", через що у людей виробиться колективний імунітет.

У багатьох країнах це станеться десь в наступному році, в ідеалі – в першій половині наступного року. Ми виберемося з пандемії до кінця 2021 року,

– додав він.