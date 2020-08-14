Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса должна закончиться тогда, когда у человечества выработается коллективный иммунитет. По его мнению, это случится не раньше 2021 года.

Гейтс убежден, что первая вакцина против коронавируса не будет идеальной и вполне возможно, что ее будут использовать преимущественно в богатых странах, а сама защита от болезни не будет долговременной, сообщает AP News.

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По словам Гейтса, человечеству очень повезет, если к концу этого года вакцин против коронавируса будет много.

А потом, в 2021 году, вполне вероятно, будет одобрен ряд других вакцин. Очевидно, сильный иммунный ответ вызовет белковая субъединица. Учитывая, что разработкой вакцины занимается немало компаний, мы можем допустить значительное количество неудач и при этом получить недорогую вакцину длительного действия,

– заявил Гейтс.

По мнению миллиардера, смертность начнет сокращаться благодаря инновациям. Впрочем, по-настоящему конец пандемии наступит "вследствие распространения естественных инфекций и вакцины", из-за чего у людей выработается коллективный иммунитет.

Во многих странах это произойдет где-то в следующем году, в идеале – в первой половине следующего года. Мы выберемся из пандемии до конца 2021 года,

– добавил он.