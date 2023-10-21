Підлітковий вік складний

Важливо усвідомлювати, що підлітковий період – це складний і непередбачуваний час у житті. Підлітки проходять через фізичні та емоційні зміни, починають будувати свою самостійність, їхні стосунки з оточенням змінюється. Ці змінні є цілком природними, і деякі прояви поведінки підлітка, такі як конфлікти, порушення режиму дня або емоційні кризи, здебільшого охоплюють норму дорослішання.

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Розуміння, що ці зміни є частиною нормального процесу, допоможе батькам спокійніше ставитися до складнощів, з якими вони стикаються. Підлітки можуть переживати конфлікти з друзями, образи та емоційні сплески, і це не завжди означає, що це щось серйозне.

Коли підлітку потрібен психолог

Однак важливо вміти розрізняти нормальні підліткові труднощі від серйозніших проблем. Якщо підліток надмірно реагує на дрібні повсякденні події, постійно перебуває у стані люті, відчаю чи апатії, якщо його емоційний стан заважає йому жити повноцінним життям, спілкуватися з друзями, вчитися та взаємодіяти в сім'ї, у цьому випадку може знадобитися професійна допомога.

Не потрібен психолог Потрібен психолог Отримав двійку Отримав десяток двійок і вже третю чверть поспіль закінчує на самі трійки Спілкується з одним – двома друзями, більше не спілкується зі старими друзями, уникає великих компаній Уникає будь-яких соціальних контактів: не хоче ходити в гості, їздити кудись із класом, не спілкується з дітьми друзів родини Іноді прогулює школу Прогулює школу постійно У вихідні спав до обіду та не поїхав на дачу Став завжди занадто багато або занадто мало спати Не пішов на тренування з баскетболу Перестав цікавитись тим, що завжди любив. Це не лише хобі, а й ігри, розваги

Зміни у поведінці підлітків можуть бути різної інтенсивності та тривалості. Усвідомлення того, як часто і як довго щось відбувається, може допомогти батькам визначити, чи є ці зміни частиною нормального процесу підліткового розвитку чи свідчать про серйозніші проблеми.