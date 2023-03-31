У новому звіті ВООЗ людей розділили на 3 групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації. Виявилось, що велика група людей не потребують ревакцинації.

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Високий ризик

До цієї групи належать:

літні люди;

молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);

люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від 6 місяців;

вагітні;

медичні працівники.

Для них ВООЗ рекомендує введення бустера через 6 – 12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.

Середній ризик

До цієї групи належать:

здорові дорослі без супутніх захворювань до 60 років;

діти і підлітків із супутніми захворюваннями.

Для них ВООЗ рекомендує первинну вакцинацію (1 або 2 щеплення у залежності від вакцини) та один бустер. Майбутню ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною оскільки, вона має низький вплив.

Низький ризик

До них віднесли здорових дітей і підлітків. ВООЗ вважає, що вакцинація цієї групи людей є безпечною, але має слабкий ефект на загальне громадське здоров'я.

Саме тому в пріоритеті – люди з групи високого ризику, адже у разі хвороби пацієнти створюватимуть значне навантаження на медичну систему.