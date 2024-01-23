Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що ситуація з коронавірусною інфекцією більше не підходить для визначення надзвичайної, це сталося 5 травня 2023 року.

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Однак ВООЗ наголошує, що скасування режиму надзвичайної ситуації не означає закінчення пандемії. COVID-19 зараз поширений у всьому світі, і досі зберігається ризик появи нових штамів вірусу.

Новий штам коронавірусу у США

Штам JN.1 виявили у вересні минулого року. Цей варіант вірусу генетично близький до одного з різновидів Омікрону – піроле. Досліджень нового штаму поки що недостатньо, але, скоріш за все, він не викликає незвичайні симптоми або важчі форми захворювання.

Відомо, що JN.1 швидкого поширюється – саме його все частіше діагностують у заражених людей. Вчені очікують, що сучасні вакцини COVID-19 будуть здатні захистити від нового штаму коронавірусу.

Захворюваність на ковід

Згідно з останнім звітом ВООЗ від 22 грудня, кількість випадків захворювання на коронавірус у світі збільшилася на 52% за період з 20 листопада по 17 грудня. Звіт відображає реальну ситуацію не точно: тестів на ковід стало проводитися менше, а також не всі країни регулярно звітують про ситуацію з коронавірусом.

Противірусний препарат проти COVID-19

Вчені підрахували, що використання "Паксловіду" здатне запобігти 850 мільйонам випадків госпіталізації та зберегти понад 170 мільярдів доларів. Новий препарат застосовується для лікування легкої та помірної форми COVID-19 у людей із групи високого ризику.

Мабуть, це той рідкісний випадок, коли противірусні ліки не є фуфломіцином і справді діють. Однак важливо пам'ятати, що "Паксловід" не для самолікування. Цей препарат має безліч протипоказань і має призначатися лише лікарем.

Серотонін та постковідний туман у голові

Вченим вдалося зʼясувати, чому деякі люди ще довгий час після COVID-19 мають туман у голові.

Вони виявили, що у людей з подібними скаргами рівень серотоніну в крові був значно нижчим, ніж в інших людей.

Мабуть, вироблення серотоніну знизилося під час хвороби, а потім так і не прийшло в норму.

Можливо, це знання допоможе майбутнім дослідникам розробити ефективні ліки проти когнітивних наслідків затяжного коронавірусу.