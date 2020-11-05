Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19. Сценарії подальших протиепідеміологічних заходів уряд представить уже найближчим часом.

Варіанти карантинних вимог опрацьовує наразі Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Інтерфакс-Україна.

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За словами прем'єра, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а за яким саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.

Денис Шмигаль “Наразі ми працюємо над різними сценаріями продовження адаптивного карантину. Анонсів робити не буду, тому що насправді опрацьовуються різні варіанти. Вчора були розмови з французькими й німецькими епідеміологами. Ми дивимося і шукаємо найкращі практики”.

Шмигаль додав, що Українська економіка не має страждати від тотального локдауну. А ось, адаптивний локальний карантин, який діє в Україні наразі себе добре виправдовує.

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