Працюємо над різними сценаріями, але основа одна: Шмигаль розповів, яким буде карантин в Україні
Міністерство охорони здоров'я працює над різними сценаріями продовження адаптивного карантину в умовах пандемії COVID-19. Сценарії подальших протиепідеміологічних заходів уряд представить уже найближчим часом.
Варіанти карантинних вимог опрацьовує наразі Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Інтерфакс-Україна.
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За словами прем'єра, основою подальших протиепідеміологічних заходів буде адаптивний карантин, а за яким саме сценарієм, влада представить найближчим часом на засіданні уряду.
Шмигаль додав, що Українська економіка не має страждати від тотального локдауну. А ось, адаптивний локальний карантин, який діє в Україні наразі себе добре виправдовує.
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Що відомо про посилення карантину в Україні
- Міністерство охорони здоров’я запропонувало уряду посилити карантинні обмеження, зокрема, – обмежити роботу зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон у ТРЦ.
- Також пропонують запровадити певні зміни в червоних зонах карантину. Стосуються ці зміни відвідування магазинів, роботи дитсадочків і шкіл, а також тестів на коронавірус.
- 4 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун наразі не вводитимуть.
- Також обговорювали можливість запровадити в Україні карантин вихідного дня та запровадження комендантської години. Втім, за словами Степанова, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан, а такого варіанту наразі не розглядають.
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