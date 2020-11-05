Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продолжения адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19. Сценарии дальнейших противоэпидемических мероприятий правительство представит уже в ближайшее время.

Варианты карантинных требований разрабатывает сейчас Министерство здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.

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По словам премьера, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

Денис Шмыгаль "Сейчас мы работаем над различными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем лучшие практики”.

Шмыгаль добавил, что украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. А вот, адаптивный локальный карантин, который действует в Украине сейчас себя хорошо оправдывает.

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