Работаем над разными сценариями, но основа одна: Шмыгаль рассказал о карантине в Украине
Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продолжения адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19. Сценарии дальнейших противоэпидемических мероприятий правительство представит уже в ближайшее время.
Варианты карантинных требований разрабатывает сейчас Министерство здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.
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По словам премьера, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.
Шмыгаль добавил, что украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. А вот, адаптивный локальный карантин, который действует в Украине сейчас себя хорошо оправдывает.
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Что известно об усилении карантина в Украине
- Министерство здравоохранения предложило правительству усилить карантинные ограничения, в частности, – ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ.
- Также предлагают ввести определенные изменения в красных зонах карантина. Касаются эти изменения посещения магазинов, работы детсадов и школ, а также тестов на коронавирус.
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун пока не будут вводить.
- Также обсуждали возможность ввести в Украине карантин выходного дня и введение комендантского часа. Впрочем, по словам Степанова, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение, а такого варианта пока не рассматривают.
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