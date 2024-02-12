Історію українки розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України. Там наголосили, що рак не перешкода для материнства.

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Три роки боротьби з недугою

У відомстві розповіли, що про те, що у неї рак Олександра дізналась не відразу.

"Вона завжди була активною, багато займалася плаванням. У якийсь момент дівчина почала відчувати біль у ребрах і значну втому", – ідеться у повідомленні.

Уже, коли стало відомо про хворобу, розпочалась боротьба, шлях одужання тривав три роки: півтора року лікування в лікарні та ще півтора – прийом сухої хімії у формі таблеток.

Дівчина відчувала підтримку

Сама Саша розповіла, що з самого початку була налаштована боротися і не дозволяла думати, що щось може піти не так.

"Однак були й хвилини відчаю. Коли довелося обрізати волосся і я довго не могла дивитися в дзеркало, на вулицях ловила на собі погляди інших людей", – поділилась дівчина.

Олександра розповіла, що відчувала сильну підтримку в стінах лікарні серед лікарів, волонтерів, медсестер.

Рак не перешкода материнству

Разом із Сашею лікувалися й інші дівчата. Наразі вони стали подругами, адже постійно спілкуються, підтримують одна одну. Усі стали мамами – ще один доказ того, що навіть рак не перешкоджає материнству.

Я б сказала, що боротьба з онкохворобою – це як плавання у відкритому океані. Поки ти гребеш – ти на плаву. А ще дуже важливо – мріяти, любити, посміхатися,

– каже Олександра.

Дівчина наголошує, що кожному важливо дбати про своє здоров'я, а тому закликала вчасно обстежуватися, адже час у лікуванні раку – є вирішальним фактором.