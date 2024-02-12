Историю украинки рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Там отметили, что рак не помеха для материнства.

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Три года борьбы с недугом

В ведомстве рассказали, что о том, что у нее рак Александра узнала не сразу.

"Она всегда была активной, много занималась плаванием. В какой-то момент девушка начала чувствовать боль в ребрах и значительную усталость", – говорится в сообщении.

Уже, когда стало известно о болезни, началась борьба, путь выздоровления длился три года: полтора года лечения в больнице и еще полтора – прием сухой химии в форме таблеток.

Девушка чувствовала поддержку

Сама Саша рассказала, что с самого начала была настроена бороться и не позволяла думать, что что-то может пойти не так.

"Однако были и минуты отчаяния. Когда пришлось обрезать волосы и я долго не могла смотреть в зеркало, на улицах ловила на себе взгляды других людей", – поделилась девушка.

Александра рассказала, что чувствовала сильную поддержку в стенах больницы среди врачей, волонтеров, медсестер.

Рак не помеха материнству

Вместе с Сашей лечились и другие девушки. Сейчас они стали подругами, ведь постоянно общаются, поддерживают друг друга. Все стали мамами – еще одно доказательство того, что даже рак не препятствует материнству.

Я бы сказала, что борьба с онкозаболеванием – это как плавание в открытом океане. Пока ты гребешь – ты на плаву. А еще очень важно – мечтать, любить, улыбаться,

– говорит Александра.

Девушка отмечает, что каждому важно заботиться о своем здоровье, а потому призвала вовремя обследоваться, ведь время в лечении рака – является решающим фактором.