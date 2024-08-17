Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що рішення було прийняте за результатами зустрічі з лікарями та з урахуванням їхніх порад.

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Олександр Урін виконуватиме обов'язки гендиректора

Міністр наголосив, що йому було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарнею "людині, яка знає "Охматдит", любить "Охматдит", вболіває за "Охматдит" і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою".

За результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов'язків генерального директора "Охматдиту" на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту",

– написав Ляшко.

За словами міністра, він пересвідчився, що колектив лікарні довіряє Уріну. Також Віктор Ляшко пообіцяв зі своєї сторони "всіляко підтримувати рішення, які зроблять "Охматдит" ще кращим". Він наголосив, що сьогодні було вже напрацьовано чимало таких рішень.

Довідка. Генерального директора дитячої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків через скандал із відновленням лікарні після ракетного удару.