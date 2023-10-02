Отже, 2 жовтня Нобелівський комітет визначився з лауреатами премії з фізіології та медицини. Ними стали науковиця з Угорщини Каталін Каріко та науковець зі США Дрю Вайсман.

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Що дозволило їм стати лауреатами

Відомо, що лауреатами Нобелівської премії вони стали завдяки відкриттю щодо модифікації нуклеотидних основ. Це дозволило розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.



Відомі лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини / Нобелівський комітет

Співпраця Каталін Каріко з Дрю Вайсманом посприяла створенню вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer проти коронавірусу. Своєю роботою вони змогли зробити революційний внесок у забезпечення використання мРНК як для вакцин, так і для імунотерапії.

Каталін Каріко – угорський біохімік. Вона працювала над імунотерапією раку, коли почула про цю ідею. Разом із Дрю Вайсманом, імунологом з Бостонського університету, їм вдалося зробити те, що не виходило іншим.

Вони замінили деякі нуклеотиди у ланцюзі на ті, яких не було в організмі. Таким чином, ланцюжки мРНК із синтетичними нуклеотидами змогли обдурити імунну систему, а не увімкнули сигнал "Увага, незнайомець!"

"Зазвичай мРНК є досить нестабільною молекулою, і було б важко виробити з неї достатню кількість білка, щоб викликати імунну відповідь в організмі. Ця Нобелівська премія, серед іншого, за те, що нам вдалося стабілізувати ці молекули мРНК, ввести їх в організм, і вони викликають імунну відповідь, роблять нас несприйнятливими до вірусів, можливо, бактерій у майбутньому, і можуть мати застосування в лікуванні раку", – сказала професор Катажина Тонська, доктор філософії з Інституту генетики та біотехнології біологічного факультету Варшавського університету, після оголошення лауреатів премії.

Наостанок зауважимо, що у Стокгольмі й Осло стартував Нобелівський тиждень. Під час нього відомими будуть імена лауреатів цієї престижної премії у різних галузях.