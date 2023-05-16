В Одесі померли 4-річні двійнята від отруєння: їли овочі з ринку, а допомогу надала лікар з ОLX

В Одесі померли чотирирічні двійнята від отруєння невідомою речовиною. Діти їли овочі, куплені на ринку. Мати викликала додому дитячу лікарку, але вона не змогла допомогти дітям.

За даними поліції, хлопчик помер до приїзду швидкої, а дівчинка у лікарні. Правоохоронці підозрюють медикиню в неналежному виконанні обов'язків, що спричинило загибель дітей.

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До Одеського управління поліції 14 травня зателефонував співробітник швидкої допомоги та повідомив, що констатував смерть хлопчика Кирила 2018 року народження. Через 7 годин померла сестра Кирила – Кіра.

Що могло стати причиною отруєння

Видання "Антикор" пише, що за день до трагедії мати купила на одеському ринку "Привоз" овочі, ввечері погодувала ними дітей, після чого в них заболіли животи та почалося блювання.

На ранок жінка викликала додому дитячу лікарку, на ім'я Ганна, яку знайшла на сайті ОLX. О 13:00 та прийшла оглянути дітей та зробила укол препарату "Церукал". Після уколу блювота припинилася, але діти більше нічого не їли, а пили лише очищену негазовану воду.

Вночі хлопчик попросив маму допомогти йому піти до туалету. Матір, побачивши, що дитина дуже слабка, викликала швидку допомогу, на яку чекала 5 – 7 хвилин, тримаючи сина на руках.

Хлопчик помер до приїзду швидкої

За кілька хвилин до приїзду медиків дитина вже не дихала. Лікарі швидкої намагалися провести реанімаційні заходи, але марно – хлопчик був мертвий. Його сестру доправили до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом "отруєння невідомою речовиною" у важкому стані, де вона теж, на жаль, померла.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про неналежне виконання обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Якщо вину лікарки буде доведено, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.