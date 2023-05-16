За даними поліції, хлопчик помер до приїзду швидкої, а дівчинка у лікарні. Правоохоронці підозрюють медикиню в неналежному виконанні обов'язків, що спричинило загибель дітей.

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До Одеського управління поліції 14 травня зателефонував співробітник швидкої допомоги та повідомив, що констатував смерть хлопчика Кирила 2018 року народження. Через 7 годин померла сестра Кирила – Кіра.

Що могло стати причиною отруєння

Видання "Антикор" пише, що за день до трагедії мати купила на одеському ринку "Привоз" овочі, ввечері погодувала ними дітей, після чого в них заболіли животи та почалося блювання.

На ранок жінка викликала додому дитячу лікарку, на ім'я Ганна, яку знайшла на сайті ОLX. О 13:00 та прийшла оглянути дітей та зробила укол препарату "Церукал". Після уколу блювота припинилася, але діти більше нічого не їли, а пили лише очищену негазовану воду.

Вночі хлопчик попросив маму допомогти йому піти до туалету. Матір, побачивши, що дитина дуже слабка, викликала швидку допомогу, на яку чекала 5 – 7 хвилин, тримаючи сина на руках.

Хлопчик помер до приїзду швидкої

За кілька хвилин до приїзду медиків дитина вже не дихала. Лікарі швидкої намагалися провести реанімаційні заходи, але марно – хлопчик був мертвий. Його сестру доправили до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом "отруєння невідомою речовиною" у важкому стані, де вона теж, на жаль, померла.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про неналежне виконання обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Якщо вину лікарки буде доведено, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.