Це випливає з постанови Кабміну від 16 травня №563. Жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов'язані.

Дивіться також Нові вимоги для жінок-медиків: Кабмін ввів обов’язковий військовий облік

Раніше жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебували на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ), могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані.

Відтепер жінки, які мають відповідну освіту і хочуть влаштуватися на роботу, спочатку повинні прийти до ТЦК для взяття на військовий облік.

Зауважте. Крім того, керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повинні повідомляти ТЦК про співробітниць, котрі здобули відповідну освіту, але не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки мають прийти самостійно до відповідного районного (міського) ТЦК та СП з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах.