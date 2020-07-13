Області, де найнижчий ризик заразитися коронавірусом
У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, де найменша кількість активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Таких областей в Україні шість.
Це Луганська, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська та Запорізька області. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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За словами Ляшка, в Україні вже чотири дні поспіль кількість активних хворих в Україні є меншою за кількість завершених випадків (люди, які одужали та померлі). Станом на сьогодні, відсоток завершених випадків – 51,5%.
Ляшко також зауважив, що майже половину (45%) від усіх хворих в Україні становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.