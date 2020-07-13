У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, де найменша кількість активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Таких областей в Україні шість.

Це Луганська, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська та Запорізька області. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За словами Ляшка, в Україні вже чотири дні поспіль кількість активних хворих в Україні є меншою за кількість завершених випадків (люди, які одужали та померлі). Станом на сьогодні, відсоток завершених випадків – 51,5%.

Віктор Ляшко “Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях”.

Ляшко також зауважив, що майже половину (45%) від усіх хворих в Україні становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.

Станом на 13 липня в Україні зареєстрували 54 133 випадки зараження SARS-CoV-2. Кількість хворих, які одужали, – 26 503.

На жаль, 1398 хворих померли від ускладнень та наявності супутніх захворювань.