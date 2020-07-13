В Министерстве здравоохранения назвали регионы, где наименьшее количество активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Таких областей в Украине шесть.

Это Луганская, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Запорожская области. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, в Украине уже четыре дня подряд количество активных больных в Украине меньше, чем число завершенных случаев (люди, которые выздоровели и умершие). По состоянию на сегодня, процент завершенных случаев – 51,5%.

Виктор Ляшко “Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях”.

Ляшко также отметил, что почти половину (45%) от всех больных в Украине составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировали 54 133 случая заражения SARS-CoV-2. Количество больных, которые выздоровели, – 26 503.

К сожалению, 1398 больных умерли от осложнений и наличия сопутствующих заболеваний.