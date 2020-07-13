Области, где самый низкий риск заразиться коронавирусом
В Министерстве здравоохранения назвали регионы, где наименьшее количество активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Таких областей в Украине шесть.
Это Луганская, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Запорожская области. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По словам Ляшко, в Украине уже четыре дня подряд количество активных больных в Украине меньше, чем число завершенных случаев (люди, которые выздоровели и умершие). По состоянию на сегодня, процент завершенных случаев – 51,5%.
Ляшко также отметил, что почти половину (45%) от всех больных в Украине составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.