Влада штату Нью-Йорк розширила програми тестування громадян на грип та коронавірус. Відтепер, якщо людина померла від респіраторного захворювання, яке не підтвердилось, її тестуватимуть протягом 48 годин з моменту смерті.

На думку уповноваженого з питань охорони здоров'я штату Говарда Цукера, в осінній період значно складніше відрізнити симптоми COVID-19 від грипу та звичайної застуди. Відтак такі заходи забезпечать максимально точні дані про смертність, пише The New York Times.

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На наявність хвороби тестуватимуть померлих пацієнтів з лікарень, мешканці будинку престарілих, а також тіла людей, що перебувать у похоронних розпорядників чи судово-медичних експертів.

Таким чином медики зможуть відстежувати поширення обох типів інфекції. Крім цього, коло оточення загиблого будуть розуміти, чи варто їм відправлятися на карантин.

Люди мають знати, хто хворий з їхнього оточення. Якщо когось не можна перевірити за життя, чому не протестувати їх після смерті,

– наголосила лікарка-паталогоанатом Валері Фітцх'ю.

Крім цього, нові правила передбачають, що живі пацієнті з симптомами грипу чи ті, хто контактували з хворими на COVID-19, мають обов'язково перевіритися на наявність обох патогенів.