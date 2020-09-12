Власти штата Нью-Йорк приняли решение о расширении программы тестирования граждан на грипп и коронавирус. Теперь, если человек умер от респираторного заболевания, которое не подтвердилось, его будут тестировать в течение 48 часов с момента смерти.

По мнению уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Говарда Цукера, в осенний период значительно сложнее отличить симптомы COVID-19 от гриппа и обычной простуды. Поэтому такие меры обеспечат максимально точные данные о смертности, пишет The New York Times.

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На наличие болезни будут тестировать умерших пациентов из больниц, жителей домов престарелых, а также тела людей, которые находятся у похоронных распорядителей или судебно-медицинских экспертов.

Таким образом медики смогут отслеживать распространение обоих типов инфекции. Кроме этого, в окружении погибшего будут понимать, стоит ли им отправляться на карантин.

Люди должны знать, кто болен из их окружения. Если кого-то нельзя проверить при жизни, почему не протестировать их после смерти,

– отметила врач-паталогоанатом Валери Фитцхью.

Кроме этого, новые правила предусматривают, что живые пациенты с симптомами гриппа или те, кто контактировали с больными COVID-19, должны обязательно провериться на наличие обоих патогенов.