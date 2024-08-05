В Україні фіксують випадки нового штаму коронавірусу FLiRT: що відомо про його заразність
Джерело:МОЗ
В Україні зафіксували випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT. Цей варіант підтверджено лабораторно у трьох пацієнтів.
У МОЗ розповіли, чи ефективні поточні вакцини та бустери проти цього нового виду.
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Випадки субваріанта FLiRT виявили:
- 2 у Києві;
- 1 в Івано-Франківській області.
Уточнюють, що захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.
Що відомо FLiRT
Новий штам походить від варіанту Omicron, він виник унаслідок мутацій в білку-шипі. Вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді.
Це означає, що новий штам легше вражає ослаблений імунітет, у зв'язку з чим захворіти можуть й вакциновані. Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби,
– наголосили у МОЗ.
Чи є небезпечнішим
Зазначають, що ВООЗ наразі не надає оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни.