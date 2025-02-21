Новий коронавірус, здатний передаватися як COVID-19, виявлений у Китаї у кажанів, — ЗМІ

На початку року у Китаї зафіксували спалах нового коронавірусу. Стало відомо, що його виявили у кажанів.

Китайська команда виявила новий коронавірус кажанів, який несе ризик передачі від тварини до людини, оскільки він використовує той самий людський рецептор, що й вірус, який викликає Covid-19, передає 24 Канал із посиланням на South China Morning Post.

Дивіться також Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: в яких областях найбільше хворих

Що відомо про нову загрозу

Дослідження очолила Ші Чженлі — провідна вірусологиня, відома як "жінка-кажан" через її ґрунтовні дослідження коронавірусів у кажанів, у Гуанчжоуській лабораторії разом з науковцями з Гуанчжоуської академії наук, Уханьського університету та Уханьського інституту вірусології.

Ші найбільш відома своєю роботою в Уханьському інституті, який став епіцентром суперечок щодо походження COVID-19, одна з теорій полягає в тому, що він міг статися через витік з лабораторії в місті.

Хоча досі немає єдиної думки щодо походження вірусу, деякі дослідження вказують на те, що він виник у кажанів і передався людині через проміжного тваринного хазяїна. Ші заперечує, що інститут несе відповідальність за спалах.

Останнє відкриття – нова лінія коронавірусу HKU5, вперше виявлена в японському ластівниковому кажані в Гонконгу.

Новий вірус належить до підроду мербековірусів, до якого також належить вірус, що спричиняє синдром респіраторного дистресу на Близькому Сході (MERS).

Вірус здатний зв’язуватися з людським ангіотензинперетворювальним ферментом (ACE2), тим самим рецептором, що його використовує вірус Sars-CoV-2, який викликає COVID-19, для зараження клітин.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що вірус дістався до країни-агресорки. В особливій групі ризику – діти. Симптоми у хворих схожі: температура в районі 38 градусів, яка не спадає тиждень, озноб, сильний кашель і задишка, як і буває при метапневмовірусі людини. Такі ж скарги спостерігалися у російських туристів, які підхопили HMPV на початку січня на курортах Китаю та Індії.

Наявність метапневмовірусу медики вже підтвердили в Свердловській області, Бурятії та Республіці Алтай. За статистикою, більше половини хворих – діти. У зв'язку з цим школи та садки продовжують закриватися на карантин.