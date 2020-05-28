Нова експериментальна терапія здатна надавати нейропротекторний вплив і знижувати симптоми хвороби Паркінсона. Про це свідчать доклінічні дослідження вчених, які довели, що таке лікування дозволить припинити розвиток та зменшить прояви невиліковної хвороби. Експериментальна терапія буде доступною вже досить скоро.

Про нову терапевтичну стратегію пише EurekAlert. Лікування базується на двох біохімічних медіаторах – простагландин Е1 (PGE1) і простагландин А1 (PGA1), які підвищують рівень дофаміну в головному мозку.

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Роль дофаміну

У пацієнтів з хворобою Паркінсона рівень дофаміну знижується в міру прогресування захворювання і поступово призводить до порушення моторних функцій, ригідності м'язів, а також порушення сну, депресії та інших наслідків хвороби.

Вчені з США та Сінгапуру виявили, що PGE1 і PGA1 позитивно впливають на рівень дофаміну, коли зв'язуються з білком Nurr1.

Ця взаємодія призводить до помітного збільшення вироблення дофаміну і одночасно запобігає загибелі нейронів мозку. В експериментах на моделях мишей з хворобою Паркінсона активація Nurr1 значно покращувала їх рухові функції.

За словами вчених, результати відкривають новий шлях для створення препаратів, що активують Nurr1.

Наразі є методи лікування, які спрямовані на підвищення рівня дофаміну, однак вони мають побічні ефекти здатні усувати лише симптоми, не сповільнюючи прогресування хвороби,

– зазначили автори.

Вчені анонсували клінічні випробування препарату

PGA1 відомий своїми протизапальними і протипухлинними властивостями, а PGE1 використовують в клінічній практиці. Це означає, що тестування нової терапії може бути прискорене і експериментальний препарат випробують клінічно найближчим часом.

Тепер вчені працюють над синтетичною формою PGE1 / PGA1, яка буде активувати Nurr1, а відтак зупинятиме розвиток хвороби Паркінсона.

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