Новая экспериментальная терапия способна оказывать нейропротекторное воздействие и снижать симптомы болезни Паркинсона. Об этом свидетельствуют доклинические исследования ученых, доказавших, что такое лечение позволит прекратить развитие и уменьшит проявления неизлечимой болезни. Экспериментальная терапия будет доступной уже достаточно скоро.

О новой терапевтической стратегии пишет EurekAlert. Лечение базируется на двух биохимических медиаторах – простагландин Е1 (PGE1) и простагландин А1 (PGA1), которые повышают уровень дофамина в головном мозге.

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Роль дофамина

У пациентов с болезнью Паркинсона, уровень дофамина снижается по мере прогрессирования заболевания и постепенно приводит к нарушению моторных функций, ригидности мышц, а также нарушению сна, депрессии и другим последствиям болезни.

Ученые из США и Сингапура обнаружили, что PGE1 и PGA1 положительно влияют на уровень дофамина, когда связываются с белком Nurr1.

Это взаимодействие приводит к заметному увеличению выработки дофамина и одновременно предотвращает гибель нейронов мозга. В экспериментах на моделях мышей с болезнью Паркинсона активация Nurr1 значительно улучшала их двигательные функции.

По словам ученых, результаты открывают новый путь для создания препаратов, активирующих Nurr1.

Сейчас есть методы лечения, которые направлены на повышение уровня дофамина, однако они имеют побочные эффекты, способны устранять лишь симптомы, не замедляя прогрессирование болезни,

– отметили авторы.

Ученые анонсировали клинические испытания препарата

PGA1 известен своими противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, а PGE1 используют в клинической практике. Это означает, что тестирование новой терапии может быть ускоренное и экспериментальный препарат испытают клинически в ближайшее время.

Теперь ученые работают над синтетической формой PGE1 / PGA1, которая будет активировать Nurr1, а следовательно будет останавливать развитие болезни Паркинсона.

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