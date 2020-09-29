Колишня головна лікарка Британії Саллі Девіс переконана, що пандемії, подібні до COVID-19, будуть відбуватися надалі кожні п'ять років або навіть частіше. І щоб впоратися з новою реальністю потрібно спробувати зрозуміти, що прийде слідом за цією пандемією, аби краще до цього підготуватися.

Як варіант, фахівчиня пропонує створення міждисциплінарних колективів, які мають на меті раннє попередження про нові небезпеки, пише Guardian.

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Наступну пандемію слід чекати вже через п'ять років

COVID-19 – не перша і не останнє захворювання глобального масштабу, з яким зустрінеться людство. Так, за оцінками колег-експертів, тепер ми будемо свідками пандемії або надзвичайних медичних ситуацій кожні п'ять років,

– заявила Салі Девіс.

Крім тривожних прогнозів, експертка запропонувала два напрямки дій: збір та відкрите поширення інформації про пандемію; та зміна поведінки і мислення.

Важливо: Люди повинні скоординуватись та навчитись мобілізовувати медичні ресурси.

Ми повинні відкинути ізольоване мислення. Ми повинні залишити позаду бар'єри. Ми повинні запитати себе, хто може допомогти нам в цій кризі. Аналітика, що виходить за межі географічних, дисциплінарних та організаційних кордонів, має величезний потенціал для всіх нас,

– переконана Девіс.

Інноваційні міждисциплінарні колективи

Девіс також розповіла про формування інноваційних міждисциплінарних колективів з представників різних сфер знань, від економіки й психології до молекулярної хімії.

Один із прикладів такої співпраці – коаліція Triniti Challenge, серед засновників якого Microsoft, Google, Tencent, Імперський коледж Лондона, фармацевтична компанія GlaxoSmithKline і Фонд Білла і Мелінди Гейтс.

Коаліція займеться пошуком рішень для раннього оповіщення про наближення епідемії за допомогою аналізу стічних вод і збором великих даних.

Людство має можливість зробити так, щоб пандемія COVID-19 ніколи більше не повторилася.