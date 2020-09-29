Бывшая главный врач Великобритании Салли Дэвис убеждена, что пандемии, подобные COVID-19, будут происходить в дальнейшем каждые пять лет или даже чаще. И чтобы справиться с новой реальностью нужно попытаться понять, что придет вслед за этой пандемией, чтобы лучше к этому подготовиться.

Как вариант, специалист предлагает создание междисциплинарных коллективов, цель которых – раннее предупреждение о новых опасностях, пишет Guardian.

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Следующую пандемию следует ждать уже через пять лет

COVID-19 – не первое и не последнее заболевание глобального масштаба, с которым встретится человечество. Так, по оценкам коллег-экспертов, теперь мы будем свидетелями пандемии или чрезвычайных медицинских ситуаций каждые пять лет,

– заявила Сали Дэвис.

Кроме тревожных прогнозов, эксперт предложила два направления действий: сбор и открытое распространение информации о пандемии; и изменение поведения и мышления.

Важно: Люди должны скоординироваться и научиться мобилизовывать медицинские ресурсы.

Мы должны отбросить изолированное мышление. Мы должны оставить позади барьеры. Мы должны спросить себя, кто может помочь нам в этом кризисе. Аналитика, выходящая за пределы географических, дисциплинарных и организационных границ, имеет огромный потенциал для всех нас,

– убеждена Дэвис.

Инновационные междисциплинарные коллективы

Дэвис также рассказала о формировании инновационных междисциплинарных коллективов из представителей различных сфер знаний, от экономики и психологии до молекулярной химии.

Один из примеров такого сотрудничества – коалиция Triniti Challenge, среди учредителей которой Microsoft, Google, Tencent, Имперский колледж Лондона, фармацевтическая компания GlaxoSmithKline и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Коалиция займется, в том числе поиском решений для раннего оповещения о приближении эпидемии с помощью анализа сточных вод и сбором больших данных.

Человечество имеет возможность сделать так, чтобы пандемия COVID-19 никогда больше не повторилась.