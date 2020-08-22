За минулу добу у Німеччині виявили 2034 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією, що є найбільшою кількістю хворих у країні з кінця квітня.

Про це повідомив інститут Роберта Коха з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Читайте також У столиці Індонезії встановили труну, щоб люди серйозніше ставилися до COVID-19

Нагадаємо, що в Німеччині пік заражень припав на кінець березня та початок квітня і склав понад 6000 щодня, після чого ці показники значно впали. Однак з кінця липня кількість випадків знову збільшується.

Додамо, що у країні збільшилася кількість проведених тестувань, відтак, ймовірно, що збільшення кількості виявлених випадків пов'язано саме з цим.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Станом на 22 серпня у Німеччині підтвердили 231 284 випадки інфікування коронавірусом. На жаль, зафіксовано 9 324 летальних випадки від ускладнень, викликаних інфекцією. З позитивних новин – 204 800 осіб одужали.