У Німеччині вперше з квітня виявили понад 2 тисячі заражень коронавірусом за добу
За минулу добу у Німеччині виявили 2034 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією, що є найбільшою кількістю хворих у країні з кінця квітня.
Про це повідомив інститут Роберта Коха з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
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Нагадаємо, що в Німеччині пік заражень припав на кінець березня та початок квітня і склав понад 6000 щодня, після чого ці показники значно впали. Однак з кінця липня кількість випадків знову збільшується.
Додамо, що у країні збільшилася кількість проведених тестувань, відтак, ймовірно, що збільшення кількості виявлених випадків пов'язано саме з цим.
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