За минувшие сутки в Германии выявили 2034 новых случаяев инфицирования коронавирусной инфекцией, что является наибольшим количеством больных в стране с конца апреля.

Об этом сообщил Институт Роберта Коха со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Читайте также В столице Индонезии установили гроб, чтобы люди серьезнее относились к COVID-19

Напомним, что в Германии пик заражений пришелся на конец марта и начало апреля и составил более 6000 ежедневно, после чего эти показатели значительно упали. Однако с конца июля количество случаев снова увеличивается.

Добавим, что в стране увеличилось количество проведенных тестирований, следовательно, вероятно, что увеличение количества выявленных случаев связано именно с этим.



Протекание коронавируса / инфографика 24 канала

По состоянию на 22 августа в Германии подтвердили 231 284 случая инфицирования коронавирусом. К сожалению, зафиксировано 9 324 летальных случая от осложнений, вызванных инфекцией. Из позитивных новостей – 204 800 человек выздоровели.