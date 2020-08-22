В Германии впервые с апреля обнаружили более 2 тысяч заражений коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в Германии выявили 2034 новых случаяев инфицирования коронавирусной инфекцией, что является наибольшим количеством больных в стране с конца апреля.
Об этом сообщил Институт Роберта Коха со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
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Напомним, что в Германии пик заражений пришелся на конец марта и начало апреля и составил более 6000 ежедневно, после чего эти показатели значительно упали. Однако с конца июля количество случаев снова увеличивается.
Добавим, что в стране увеличилось количество проведенных тестирований, следовательно, вероятно, что увеличение количества выявленных случаев связано именно с этим.
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