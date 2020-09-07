Від початку пандемії коронавірусу у Німеччині внаслідок хвороби померло утричі більше людей, ніж під час ДТП.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан підтримали ініціативу про офіційне вшанування пам'яті померлих внаслідок пандемії коронавірусу в Німеччині, повідомляє Spiegel.

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Штайнмаєр підкреслив, що 9 300 (станом на 18 серпня – ред.) смертей від коронавірусу в країні – це приблизно утричі більше, ніж щорічна кількість загиблих у ДТП.

Смерть від коронавірусу – це смерть на самоті, без можливості попрощатися з рідними… Ми маємо підтримати людей у їхньому горі та подумати, як висловити свої співчуття,

– зауважив він.

Дата офіційного вшанування померлих інфікованих поки що невідома, адже її необхідно погодити з іншими органами влади.

Штайнмаєр також закликав громадян не бути безвідповідальними через "втому від коронавірусу".

Станом на 7 вересня у Німеччині зареєстрували понад 252 тисячі хворих на коронавірус. На жаль, більш ніж 9 400 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.