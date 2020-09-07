С начала пандемии коронавируса в Германии в результате болезни умерли в три раза больше людей, чем во время ДТП.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан поддержали инициативу об официальном чествовании памяти умерших вследствие пандемии коронавируса в Германии, сообщает Spiegel.

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Штайнмайер подчеркнул, что 9 300 (по состоянию на 18 августа – ред.) смертей от коронавируса в стране – это примерно в три раза больше, чем ежегодное количество погибших в ДТП.

Смерть от коронавируса – это смерть в одиночестве, без возможности попрощаться с родными... Мы должны поддержать людей в их горе и подумать, как выразить свои соболезнования,

– заметил он.

Дата официального чествования умерших инфицированных пока неизвестна, ведь ее необходимо согласовать с другими органами власти.

Штайнмайер также призвал граждан не быть безответственными за "усталость от коронавирус".

По состоянию на 7 сентября в Германии зарегистрировали более 252 тысяч больных коронавирусом. К сожалению, более 9 400 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.