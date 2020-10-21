У німецькому місті Аахен поліція затримала та порушила кримінальну справу проти 71-річного чоловіка, який розганяв людей навколо себе перцевим балончиком.

Про це повідомляє місцева пресслужба поліції.

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Вони зазначають, що літній чоловік спочатку використав балончик проти спортсменів, які бігали, а потім розпилив і на подружню пару, яка проїжджала повз на велосипедах.

Саме вони й викликали поліцію. Патруль правоохоронців затримав нападника. Нападник пояснив, що не знав, як інакше утримати перехожих на відстані у 1,5 метри, які рекомендують для захисту від коронавірусу.

Яке покарання може отримати зловмисник

Поліція відкрила одразу дві кримінальні справи: через втручання у дорожній рух та нанесення тілесних ушкоджень.

Поліція поки не змогла знайти бігунів, на яких чоловік розпиляв перцевий балончик. Також правоохоронці закликають відгукнутися усіх свідків для подачі показань.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу