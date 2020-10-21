В немецком городе Аахен полиция задержала и возбудила уголовное дело против 71-летнего мужчины, который разгонял людей вокруг себя перечным баллончиком.

Об этом сообщает местная пресс-служба полиции.

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Они отмечают, что пожилой мужчина сначала использовал баллончик против спортсменов, которые бегали, а потом распылил и на супружескую пару, которая проезжала мимо на велосипедах.

Именно они и вызвали полицию. Патруль правоохранителей задержал нападавшего. Нападающий объяснил, что не знал, как иначе удержать прохожих на расстоянии в 1,5 метра, которые рекомендуют для защиты от коронавируса.

Какое наказание может получить злоумышленник

Полиция открыла сразу два уголовных дела: за вмешательство в дорожное движение и нанесение телесных повреждений.

Полиция пока не смогла найти бегунов, на которых человек распилил перечный баллончик. Также правоохранители призывают откликнуться всех свидетелей для подачи показаний.



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала