Нова загроза чи фейк: що відомо про новий вірус в Казахстані, "небезпечніший за COVID-19"

Посольство Китаю в Казахстані 9 липня заявило про пневмонію невідомого походження, показник смертності якої вищий, ніж у коронавірусу. Водночас МОЗ Казахстану назвало цю інформацію фейком.

Посольство КНР в Казахстані попередило своїх громадян про спалах невідомого походження. Про це повідомляє видання South China Morning Post з посиланням на сайт дипустанови, де розмістили відповідне повідомлення.

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Що відомо про невідому пневмонію в Казахстані

У посольстві Китаю кажуть, що смертність від нової пневмонії є набагато вищою, ніж у нового коронавірусу. Департамент охорони здоров'я КНР проводить порівняльне дослідження вірусу пневмонії.

Посольство стверджує, що наразі в окремих районах Казахстану інфіковані майже 500 осіб, стан понад 30 з них оцінюється як критичний.

У першому півріччі цього року в Казахстані від пневмонії померли 1 772 особи, а протягом червня – аж 628 осіб, серед яких громадяни Китаю.

Що кажуть в МОЗ Казахстану

У казахстанському МОЗ спростували інформацію посольства Китаю про те, що в країні виявили випадки невідомої пневмонії. Там назвали це фейком.

За даними місцевих епідеміологів, ВООЗ ввела в міжнародну класифікацію хвороб (МКБ-10) коди для обліку пневмоній, коли коронавірусна інфекція діагностована клінічно або епідеміологічно. Мовиться, наприклад, про симптом "матового скла" уражених легенів, що лабораторно не підтверджено.

У відомстві нагадали, що 9 липня на брифінгу глава МОЗ Казахстану Олексій Цой говорив про кількість пневмоній в країні загалом: бактеріального, грибкового, вірусного походження, в тому числі, відповідно до класифікації МКБ-10, "вірусні пневмонії, неуточненої етіології".

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