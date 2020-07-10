Новая угроза или фейк: что известно о новом вирусе в Казахстане, "опаснее COVID-19"

Посольство Китая в Казахстане 9 июля заявило о пневмонии неизвестного происхождения, показатель смертности которой выше, чем у коронавируса. В то же время Минздрав Казахстана назвал эту информацию фейком.

Посольство КНР в Казахстане предупредило своих граждан о вспышке неизвестного происхождения. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на сайт дипмиссии, где разместили соответствующее сообщение.

Актуально В ВООЗ объяснили, насколько опасна бубонная чума из Монголии

Что известно о неизвестной пневмонии в Казахстане

В посольстве Китая говорят, что смертность от новой пневмонии намного выше, чем у нового коронавируса. Департамент здравоохранения КНР проводит сравнительное исследование вируса пневмонии.

Посольство утверждает, что сейчас в отдельных районах Казахстана инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 из них оценивается как критическое.

В первом полугодии этого года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, а в течение июня – аж 628 человек, среди которых граждане Китая.

Что говорят в Минздраве Казахстана

В казахстанском Минздраве опровергли информацию посольства Китая о том, что в Казахстане выявили случаи неизвестной пневмонии. Там назвали это фейком.

По данным местных эпидемиологов, ВОЗ ввела в международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически. Говорится, например, о симптоме "матового стекла" пораженных легких, что лабораторно не подтверждено.

В ведомстве напомнили, что 9 июля на брифинге глава Минздрава Казахстана Алексей Цой говорил о количество пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения, в том числе, согласно классификации МКБ-10, "вирусные пневмонии неуточненной этиологии".

К теме В лаборатории Уханя 7 лет сохраняли вирус подобный SARS-CoV-2: детали

Какова ситуация в Казахстане с коронавирусом