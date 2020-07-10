Новая угроза или фейк: что известно о новом вирусе в Казахстане, "опаснее COVID-19"
Посольство Китая в Казахстане 9 июля заявило о пневмонии неизвестного происхождения, показатель смертности которой выше, чем у коронавируса. В то же время Минздрав Казахстана назвал эту информацию фейком.
Посольство КНР в Казахстане предупредило своих граждан о вспышке неизвестного происхождения. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на сайт дипмиссии, где разместили соответствующее сообщение.
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Что известно о неизвестной пневмонии в Казахстане
- В посольстве Китая говорят, что смертность от новой пневмонии намного выше, чем у нового коронавируса. Департамент здравоохранения КНР проводит сравнительное исследование вируса пневмонии.
- Посольство утверждает, что сейчас в отдельных районах Казахстана инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 из них оценивается как критическое.
- В первом полугодии этого года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, а в течение июня – аж 628 человек, среди которых граждане Китая.
Что говорят в Минздраве Казахстана
В казахстанском Минздраве опровергли информацию посольства Китая о том, что в Казахстане выявили случаи неизвестной пневмонии. Там назвали это фейком.
По данным местных эпидемиологов, ВОЗ ввела в международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически. Говорится, например, о симптоме "матового стекла" пораженных легких, что лабораторно не подтверждено.
В ведомстве напомнили, что 9 июля на брифинге глава Минздрава Казахстана Алексей Цой говорил о количество пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения, в том числе, согласно классификации МКБ-10, "вирусные пневмонии неуточненной этиологии".
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Какова ситуация в Казахстане с коронавирусом
- Недавно в Казахстане вернули жесткий карантин из-за вспышки болезни.
- В стране по состоянию на 10 июля подтверждено более 53 тысяч случаев заражения COVID-19. В то же время скончались 264 человека. Более 31 тысяча человек выздоровела.