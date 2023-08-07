Одним із таких симптомів є нічне потовиділення. На нього рідко звертають увагу, особливо влітку. Однак, ця ознака найчастіше зустрічається у пацієнтів з раком кісток.

Дивіться також Стартували випробування "таблетки від раку" на людях

Лікарі попередили, що якщо вранці людина відчуває на своїх подушках і простирадлах ознаки надмірного потовиділення, це може бути симптомом раку кісток.

Чому надмірне потовиділення може вказувати на рак кісток

Це відбувається через інфекцію. Рак викликає імунну відповідь в організмі, що призводить до вивільнення запальних речовин, які впливають на систему регуляції температури тіла і призводять до надмірного потовиділення.

Висока температура може з'явитися і внаслідок інфекції, тіло потіє, намагаючись її знизити.

Зміна рівня гормонів також може спричинити припливи і пітливість. Гормональні рівні можуть змінюватися через рак або лікування від нього.

Як зрозуміти, що ви потієте надмірно Лікарі зазначили, що буває дійсно складно визначити, чи потовиділення пов'язано з раком, чи з іншим захворюванням. Тому важливо зрозуміти — хоча рак кісток і пов'язаний з надмірним потовиділенням, це не найпоширеніша ознака.

Зокрема нічна пітливість може бути пов'язана з певними видами раку, такими як лімфома, але вона може бути спричинена й іншими факторами та станами. Якщо пітливість дійсно надмірна, то до ранку подушки та простирадло стають настільки вологими, що на них більше неможливо спати. Тобто, потовиділення дійсно є помітно надмірним.

Зверніть увагу! Попри те, що найчастіше нічне потовиділення з'являється саме у пацієнтів, які страждають на рак кісток, воно також може бути пов'язане з пізньою стадією будь-якого раку.

А щодо раку кісток, то важливою ознакою лікарі називають стійкий біль в кістках. Спочатку біль може виникати періодично, але пізніше прогресує до постійного і досить сильного. Часто він посилюється вночі або під час активного руху.

Над кісткою з'являється набряк, почервоніння, запалення, які ускладнюють рух, особливо, якщо вона розташована поблизу суглоба. Кістка також стає більш крихкою, легко ламається.