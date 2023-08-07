Одним из таких симптомов является ночное потоотделение. На него редко обращают внимание, особенно летом. Однако этот признак чаще всего встречается у пациентов с раком костей.

Смотрите также Стартовали испытания "таблетки от рака" на людях

Врачи предупредили, что если утром человек ощущает на своих подушках и простынях признаки чрезмерного потоотделения, это может являться симптомом рака костей.

Почему чрезмерное потоотделение может указывать на рак костей

Это происходит из-за инфекции. Рак вызывает иммунный ответ в организме, что приводит к высвобождению воспалительных веществ, влияющих на систему регуляции температуры тела и приводящих к чрезмерному потоотделению.

Высокая температура может появиться и в результате инфекции, тело потеет, пытаясь ее снизить.

Изменение уровня гормонов также может повлечь за собой приливы и потливость. Гормональные уровни могут изменяться из-за рака или лечения от него.

Как понять, что вы потеете излишне Врачи отметили, что бывает действительно сложно определить, связано ли потоотделение с раком, или с другим заболеванием. Поэтому важно понять — хотя рак костей и связан с чрезмерным потоотделением, это не самый распространенный признак.

В частности, ночная потливость может быть связана с определенными видами рака, такими как лимфома, но она может быть вызвана и другими факторами и состояниями. Если потливость действительно избыточна, то к утру подушки и простыня становятся настолько влажными, что на них больше невозможно спать. То есть, потоотделение действительно заметно чрезмерным.

Обратите внимание! Несмотря на то, что чаще всего ночное потоотделение появляется именно у пациентов, страдающих раком костей, оно также может быть связано с поздней стадией любого рака.

А что касается рака костей, то важным признаком врачи называют стойкую боль в костях. Сначала боль может возникать периодически, но позже прогрессирует к постоянному и достаточно сильному. Часто он усиливается ночью или во время активного движения.

Над костью появляется отек, покраснение, воспаление, которые затрудняют движение, особенно если она расположена вблизи сустава. Кость также становится более хрупкой, легко ломается.