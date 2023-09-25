Сніжана зі Сколівщини перебувала в дитячій лікарні з 2018 року через ниркову недостатність та гемолітико-уремічний синдром – у нирках утворилися тромби, які блокували їх роботу.

Дивіться також "Живи дитино": в Україну у рекордно швидко доставили клітини кісткового мозку аж з-за океану

З 11-місячного віку дівчинка щодня проходила перитонеальний діаліз. Єдиним шансом на порятунок для Сніжанки була трансплантація нирки.

Шанс на одужання подарували батьки 9-місячної дитини з важкою хворобою печінки. Коли у немовляти констатували смерть мозку, вони погодились на донорство.

5-річна Сніжана отримала шанс на порятунок – нову нирку / Фото ЗУСДМЦ

Інформаційна система визначила маленьку Сніжану як потенційного реципієнта, і після підтвердження імунологічної сумісності донорський орган доставили з Києва до Львова.

Попри те, що хірургічне втручання мало певні особливості через вік і вагу обох дітей, операція пройшла успішно, нирка запрацювала на операційному столі.

Загалом у Центрі уже проведено 13 пересадок нирки. У 2021 році Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр включений в пілотний проєкт Міністерство охорони здоров'я України трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Усі оперативні втручання тут проводять за бюджетні кошти, безплатно для пацієнта. У закладі працює "лист очікування" пацієнтів, яким потрібна трансплантація органів.