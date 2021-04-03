Надлишкова смертність в Україні досягла максимальних показників, – Шабунін

Українська влада жахливо неефективно бореться з епідемією коронавірусу. Зокрема про це свідчить показник смертності від COVID-19 у державі.

Він є одним із найоб'єктивнішим показником у світі. Таку думку у блозі "Право на гідність" висловив Віталій Шабунін.

Читайте повний випуск блогу Провал за всіма показниками: українська влада неефективно бореться з COVID-19

Зусилля української влади

За даними Financial Times в Україні, як зауважив блогер, надлишкова смертність перевищує середні показники у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки.

Ба більше, надлишкова смертність в Україні нещодавно досягла максимальних показників від початку пандемії. Це – про спроможність нашої влади робити висновки і коригувати свої дії,

– зазначив Шабунін.

Він зауважив, що за цим показником, зусилля української влади важко назвати ефективними.

Що таке надлишкова смертність? Це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми показниками. Цей показник нівелює відмінності між країнами щодо того, як рахувати померлих саме від коронавірусу.

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