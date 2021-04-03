Надлишкова смертність в Україні досягла максимальних показників, – Шабунін

Джерело:24 канал
Українська влада жахливо неефективно бореться з епідемією коронавірусу. Зокрема про це свідчить показник смертності від COVID-19 у державі.
Він є одним із найоб'єктивнішим показником у світі. Таку думку у блозі "Право на гідність" висловив Віталій Шабунін.
Читайте повний випуск блогу Провал за всіма показниками: українська влада неефективно бореться з COVID-19
За даними Financial Times в Україні, як зауважив блогер, надлишкова смертність перевищує середні показники у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки.
Ба більше, надлишкова смертність в Україні нещодавно досягла максимальних показників від початку пандемії. Це – про спроможність нашої влади робити висновки і коригувати свої дії,
– зазначив Шабунін.
Він зауважив, що за цим показником, зусилля української влади важко назвати ефективними.
Неефективні дії української влади щодо подолання COVID-19: дивіться відео