Избыточная смертность в Украине достигла максимальных показателей, – Шабунин
Украинская власть ужасно неэффективно борется с эпидемией коронавируса. В частности об этом свидетельствует показатель смертности от COVID-19 в государстве.
Источник:24 канал
Он является одним из самых объективных показателей в мире. Такое мнение в блоге "Право на достоинство" высказал Виталий Шабунин.
Читайте полный выпуск блога Провал по всем показателям: украинская власть неэффективно борется с COVID-19
Усилия украинской власти
По данным Financial Times в Украине, как отметил блогер, избыточная смертность превышает средние показатели в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.
Более того, избыточная смертность в Украине недавно достигла максимальных показателей с начала пандемии. Это способность нашей власти делать выводы и корректировать свои действия,
– отметил Шабунин.
Он отметил, что по этому показателю, усилия украинской власти трудно назвать эффективными.
Что такое избыточная смертность?
Это разница между смертностью от всех причин во время пандемии и историческими средними показателями. Данный показатель нивелирует различия между странами по поводу того, как считать умерших именно от коронавируса.
Неэффективные действия украинской власти по преодолению COVID-19: смотрите видео
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- 2 марта 2021 года в Украине заболели коронавирусом 20 341 человек, из них умерли – 396 пациентов.
- Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве, Львовской, Одесской, Харьковской и Днепровской областях.
- Всего госпитализировали 5 186 больных.
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