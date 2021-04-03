Украинская власть ужасно неэффективно борется с эпидемией коронавируса. В частности об этом свидетельствует показатель смертности от COVID-19 в государстве.

Он является одним из самых объективных показателей в мире. Такое мнение в блоге "Право на достоинство" высказал Виталий Шабунин.

Читайте полный выпуск блога Провал по всем показателям: украинская власть неэффективно борется с COVID-19

Усилия украинской власти

По данным Financial Times в Украине, как отметил блогер, избыточная смертность превышает средние показатели в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.

Более того, избыточная смертность в Украине недавно достигла максимальных показателей с начала пандемии. Это способность нашей власти делать выводы и корректировать свои действия,

– отметил Шабунин.

Он отметил, что по этому показателю, усилия украинской власти трудно назвать эффективными.

Что такое избыточная смертность?

Это разница между смертностью от всех причин во время пандемии и историческими средними показателями. Данный показатель нивелирует различия между странами по поводу того, как считать умерших именно от коронавируса.

Неэффективные действия украинской власти по преодолению COVID-19: смотрите видео

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