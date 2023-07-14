Цілком природно хотіти, щоб ваш перший раз був комфортним і приємним. Однак ваш перший секс також може призвести до вагітності, якщо ви не подбаєте про контрацепцію.

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Чи можна завагітніти після першого сексу

Ймовірність завагітніти під час першого статевого акту залежить від багатьох факторів. В основному вони пов’язані з браком знань та контрацептивів. Згідно з дослідженнями, близько 90% людей стурбовані тим, що можуть завагітніти під час першого статевого акту. Така ймовірність становить близько 30%, якщо пара займається сексом вперше без презерватива.

Так, згідно з деякими дослідженнями, незаймана вагітність можлива. Хоча це малоймовірно, але будь-яка діяльність, яка призводить до потрапляння сперму в область піхви, може спричинити вагітність.

Тут до уваги беруться два важливі фактори. По-перше, важливо, що саме роблять партнери, по-друге, день менструального циклу.

Як можна уникнути вагітності після першого сексу

Існує маса способів уникнути незапланованої вагітності. Ось список деяких засобів контрацепції та методів, які можна використовувати:

презервативи;

протизаплідні таблетки;

внутрішньоматкова спіраль.

Також після незахищеного статевого акту можна використовувати засоби екстреної контрацепції.