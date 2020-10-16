Інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19 через придбані у супермаркеті продукти є малоймовірним.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у бліцінтерв'ю ТСН.ua.

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За його словами, теоретично, якщо хвора людина начхає на якісь продукти, а інша почне їх облизувати чи одразу їсти – тоді можна заразитись коронавірусом.

Але ніхто ж так не робить. Тому цей шлях не є важливим в епідеміологічному контексті. Зазвичай, усі заражаються у разі досить тісного та тривалого контакту,

– зазначив медик.

Дубровський додав, що переважно зараження відбувається у сім’ї, закритих колективах, гуртожитках, пбо на роботі, яка пов’язана з близьким спілкуванням.



Чи можна заразитися коронавірусом у супермаркеті / Фото: Getty Images

Лікар додав, що ця зима однозначно буде нелегка, адже, крім COVID-19, на людей чекають й інші хвороби, пов’язані з переохолодженням та зниженням імунітету загалом.

"Але ми її переживемо. Більшість одужає без особливих проблем. Але щоб не було страшного колапсу, паніки та безладу, потрібно вже зараз, вже сьогодні розв'язувати важливі питання та швидко надолужувати те, що не зробили за півроку. Особливо це стосується збільшення медичних кадрів та реорганізації амбулаторної допомоги", – зазначив він.