Инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 через приобретенные в супермаркете продукты маловероятно.

Об этом заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в блиц-интервью ТСН.ua.

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По его словам, теоретически, если больной человек чихнет на какие-то продукты, а другой начнет их облизывать или сразу есть – тогда можно заразиться коронавирусом.

Но никто же так не делает. Поэтому этот путь не является важным в эпидемиологическом контексте. Обычно, все заражаются в случае достаточно тесного и длительного контакта,

– отметил медик.

Дубровский добавил, что в основном заражение происходит в семье, закрытых коллективах, общежитиях, либо на работе, которая связана с тесным общением.



Можно ли заразиться коронавирусом в супермаркете / Фото: Getty Images

Врач добавил, что эта зима однозначно будет нелегкая, ведь, кроме COVID-19, людей ждут и другие болезни, связанные с переохлаждением и снижением иммунитета в целом.

"Но мы ее переживем. Большинство выздоровеет без особых проблем. Но чтобы не было страшного коллапса, паники и беспорядка, нужно уже сейчас, уже сегодня решать важные вопросы и быстро наверстывать то, что не сделали за полгода. Особенно это касается увеличения медицинских кадров и реорганизации амбулаторной помощи", – отметил он.