Чи можна давати дітям мелатонін

Під час нового опитування Американської академії медицини сну (AASM) з'ясувалося, що 46% батьків давали мелатонін дітям до 13 років. Але доказів того, що мелатонін допомагає при безсонні в дітей, мало. Крім того, організація наголосила на важливих проблемах безпеки застосування мелатоніну у дітей та підлітків.

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Батькам потрібно проконсультуватися з лікарем, перш ніж давати дітям мелатонін або будь-яку подібну добавку. Вчені виявили, що кількість мелатоніну в препаратах може змінюватись від менш ніж у два рази до більш ніж у чотири рази більше, ніж зазначено на етикетці. Жувальні таблетки мали особливо значну варіабельність. Деякі добавки навіть містили інші хімічні речовини, для прийому яких потрібно рецепт лікаря.

Оскільки багато проблем зі сном, з якими стикаються діти, можна усунути за допомогою змін у поведінці, батьки повинні допомогти своїй дитині встановити постійний режим сну та дотримуватись правил гігієни сну, перш ніж переходити до мелатоніну,

– розповів доктор М. Аділь Ріші, голова Комітету з громадської безпеки AASM.

Як покращити сон дітей без ліків

Академія пропонує батькам такі поради, які допоможуть їхнім дітям добре виспатися: