На офіційному сайті Тернопільського обласного центру служби крові справді опублікована інформація про перелік захворювань, протипоказання до донорства та форми ризикованої поведінки.

Також на тему Львів'яни відсудили в лікарні мільйон гривень через смерть родича

Серед протипоказань відсутня категорія представників ЛГБТ-спільноти. Хоча у вебархіві збереглася попередня версія сторінки, де справді зазначали про заборону донорства через гомосексуальні стосунки.

Донорство крові ЛГБТ-спільнотою

Проте зараз представники ЛГБТ-спільноти вільно можуть бути донорами. Тернопільський обласний центр служби крові на своїй сторінці у фейсбуці також спростував повідомлення про заборону донорства через гомосексуальні стосунки.

Скриншот допису Тернопільського обласного центру служби крові

Однак стати донором крові представник ЛГБТ-спільноти міг не завжди. Лише у 2021 році цю категорію прибрали з критеріїв протипоказання до донорства. Натомість гомосексуальні стосунки віднесли до форми ризикованої сексуальної поведінки, яка насправді може бути притаманна будь-яким людям.

До ризикованої сексуальної поведінки переважно відносять статеві стосунки без контрацепції та часту зміну сексуальних партнерів. Також переважно згадують про чоловіків, які мають сексуальні стосунки із представниками своєї статі. Це можуть бути не лише представники ЛГБТ-спільноти, а будь-які чоловіки, які принаймні раз у житті мали такий контакт.

Така сексуальна поведінка вважається ризикованою через підвищений ризик інфікування ВІЛ, гепатитами та іншими інфекційними хворобами. За останніми даними Центру громадського здоров'я, станом на 2022 рік, в Україні показник інфікованості ВІЛ серед чоловіків, які мали сексуальні стосунки з чоловіками, складає 2,4%.

Однак представники ЛГБТ-спільноти все одно можуть стати донорами. Їхня кров не має ніяких відмінностей та підходить до переливання будь-яким іншим людям. Щобільше, сам донор не зобов'язаний розповідати про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Протипоказання для донорства крові

До того ж існують реальні протипоказання щодо донорства, які стосуються усіх, а не тільки ЛГБТ-спільноти. Донорами не можуть бути особи із серцево-судинними захворюваннями, патологічною схильністю до кровотеч, цукровим діабетом, захворюваннями центральної нервової системи тощо.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України закликали здавати кров на потреби шпиталів, цивільних лікарень та стабілізаційних пунктів. Щоб здати кров, варто звернутися до будь-якого центру крові у великому місті або найближчої районної лікарні у селищі. Також за 48 годин до донорства не можна вживати алкогольні напої, жирну, смажену та копчену їжу. А також не вживати анальгетики й аспірин за три дні до донорства та не палити за годину до здачі крові.