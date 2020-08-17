COVID-19 – не перший коронавірус, який може поширюватись серед людей. Лікарі з Франції вирішили дослідити, чи може імунітет від попередніх коронавірусів людини захистити від SARS-CoV-2.

Імунітет до коронавірусів HCoV має більшість людей. Але, на жаль. він не надає перехресного захисту від патогену SARS-CoV-2. Дослідження опубліковане на сервері препринтів medRxiv.

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Для того, аби отримати відповідь на це запитання, науковці проаналізували зразки крові 76 здорових французів. Виявилось, що у кожного з них є імунітет до HCoV. Але лише 6 учасників дослідження змогли протистояти вірусу SARS-CoV-2.

Перехресна реактивність "доковідної" крові до SARS-CoV-2 не рідкість серед населення в цілому, але вона, на жаль, не специфічна,

– йдеться в дослідженні.

Фахівці вважають, що це свідчить про велику неоднорідність серед людей, а також про те, що хвороба серед різних соціальних груп протікає по-різному.



Чому молоді люди частіше мають легку форму COVID-19 / Фото: Unsplash

Чому молодь та діти рідше страждають від важкої форми COVID-19

На думку дослідників, молоді люди та діти мають кращий захист від важкої форми COVID-19 через те, що щеплені від інфекційних захворювань та інших коронавірусів.